الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى بطلان عمومية نادى الأهلى لـ 4 يونيو

الأهلي
الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الأهلي لجلسة 4 يونيو المقبل.

كان خالد سليمان أبوالعلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية لنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

اختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كل الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كل القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

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وائل لطفي

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