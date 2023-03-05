الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة ومحافظ الوادى الجديد يضعان حجر الأساس لإنشاء مضمار الهجن والفروسية الدولى

جريدة الدستور

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بوضع حجر الأساس لإنشاء مضمار الهجن والفروسية الدولي، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم ونشر رياضة الهجن بصفة عامة لاسيما في المدن الحدودية، لما تحظى به رياضة الهجن من أهمية من قبل القيادة السياسية لتحتل المكانة التي تستحقها كواحدة من أهم الرياضات، والتي تلعب دورا رائدا في تدعيم السياحة الصحراوية التي تجذب العديد من السائحين.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بحجم الإنجازات التي تشهدها محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية والاهتمام الذي تحظى به، من القيادة السياسية، والذي يترجم في عدد غير مسبوق من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن سباق الهجن فرصة عظيمه لتنشيط الحركة السياحية خاصة أن المحافظة تذخر بالعديد من المواقع الأثرية الفرعونية فضلا عن سياحه السفاري في صحراء الوادي الجديد.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم، وعقب وصوله توجه إلى مضمار الدراجات لإطلاق شارة البدء للماراثون الرياضي للدراجات الهوائية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، محمد حسن، مصطفي مجدي، مصطفي عز العرب معاوني الوزير، أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة (شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب) داخل ديوان عام المحافظة، وتُختتم الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة المغطاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

«6 جثث داخل شقة».. القصة الكاملة للغز وفاة عمال فى أكتوبر

محافظ سوهاج ووزير النقل يتفقدان مسار القطار الكهربائى السريع

استكمال نظر استئناف أحمد عز على زيادة مصروفات توأم زينة غدًا

رمضان 2023.. مي عمر تتصدر بوستر مسلسل «علاقة مشروعة»

10 أيام تصارع الموت.. زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات فى منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو