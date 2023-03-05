أخبار الظهيرة| رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. وهزة أرضية جديدة بسوريا

تناولت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

فحص وتوعية 33.8 مليون سيدة ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص وتقديم التوعية لـ33 مليونًا و827 ألفًا و901 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وحتى الآن، إلى جانب متابعة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بايدن يصدر قرارات عقابية قريبا تستهدف قطاعات التكنولوجيا والجيش في الصين

وسط توتر العلاقات بين بكين وواشنطن، يبدو أن الإدارة الأمريكية عازمة على قطع كل حبال الأمل في تقريب العلاقات مع الصين، حيث تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تشديد القواعد على بعض الاستثمارات الخارجية من قبل الشركات الأمريكية للحد من قدرة الصين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سوريا: هزة أرضية بقوة 3.8 درجات تضرب شمال غرب مدينة تدمر

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجات على مقياس "ريختر" ضربت شمال غرب مدينة تدمر، وذكر المركز الوطني للزلازل - في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السورية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة

تتضاعف المباريات يوم الأحد كما هي العادة، ويزداد التساؤل عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة، وخاصة في الدوريات الأوروبية، وتكثر المشاهدة من قبل عشاق ومحبين كرة القدم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)