الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تتضاعف المباريات يوم الأحد كما هي العادة، ويزداد التساؤل عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة، وخاصة في الدوريات الأوروبية، وتكثر المشاهدة من قبل عشاق ومحبين كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة

وتستكمل جولات الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والإيطالي والدوري الألماني،

وتقدم "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الأحد، وما هي القنوات الناقلة؟

مواعيد مباريات اليوم الأحد

مباريات اليوم في الدوري المصري

  • حرس الحدود - فريق سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 18:00 مصر، 19:00 السعودية On.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

  • نوتنجهام فورست - فريق إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium.
  • ليفربول - فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium
     

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني
 

  • فريق بلد الوليد - فريق إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1
  • فريق برشلونة - فريق فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1
  • رايو فاليكانو - فريق أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1
  • ريال يبتيس - فريق ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية على قناة beIN Sports HD 1
     

مباريات اليوم في الدوري الألماني

  • فريق باير ليفركوزن - فريق هيرتا برلين الساعة 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD
  • فولفسبورج - فريق آينتراخت فرانكفورت الساعة 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3
     

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مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

  • سبيزيا - فريق هيلاس فيرونا في تمام الساعة 13:30 مصر، والساعة 14:30 السعودية على قناة AD Sports Premium 1
  • سامبدوريا - فريق ساليرنيتانا في تمام الساعة 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1
  • إنتر - فريق ليتشي الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1
  • روما - فريق يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم

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