بايدن يصدر قرارات عقابية قريبا تستهدف قطاعات التكنولوجيا والجيش في الصين

وسط توتر العلاقات بين بكين وواشنطن، يبدو أن الإدارة الأمريكية عازمة على قطع كل حبال الأمل في تقريب العلاقات مع الصين، حيث تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تشديد القواعد على بعض الاستثمارات الخارجية من قبل الشركات الأمريكية للحد من قدرة الصين على الحصول على التقنيات التي يمكن أن تحسن من قوتها العسكرية، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على المداولات.

بايدن يشدد قبضته على الصين

ووفقا لما نقلته إذاعة فويس أوف أمريكا في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، فإن الأمر التنفيذي الذي سيصدر قريبًا من الرئيس جو بايدن سيحد من الاستثمار الأمريكي في التقنيات المتقدمة التي لها تطبيقات للأمن القومي - مثل القدرات العسكرية من الجيل التالي التي يمكن أن تساعد الصين على تحسين سرعة ودقة اتخاذ القرارات العسكرية، وفقًا لـمسؤول في الإدارة الأمريكية مطلع على الأمر.

وقال المسئول، إن الإجراء المتوقع هو أحدث جهد من قبل البيت الأبيض لاستهداف قطاعي الجيش والتكنولوجيا في الصين في وقت تزداد فيه العلاقات المشحونة بين أكبر اقتصادين في العالم.

توتر العلاقات

وفي أكتوبر، فرضت إدارة بايدن ضوابط على الصادرات للحد من قدرة الصين على الوصول إلى رقائق متقدمة، والتي تقول إنه يمكن استخدامها لصنع أسلحة وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتحسين سرعة ودقة لوجستياتها العسكرية.

وأصبحت العلاقة المعقدة متوترة أكثر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني الشهر الماضي اجتاز البلاد، كما نشرت إدارة بايدن نتائج استخباراتية أمريكية تثير القلق من أن بكين تدرس تزويد روسيا بالأسلحة لحربها المستمرة على أوكرانيا.

وظهرت التوترات مع اختتام كبار الدبلوماسيين من مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية اجتماعا مثيرا للجدل في نيودلهي يوم الخميس دون توافق في الآراء بشأن الحرب الأوكرانية والمخاوف بشأن نفوذ الصين العالمي المتزايد الذي سيطر على معظم المحادثات.

في غضون ذلك، انتقدت الصين الأسبوع الماضي لجنة اختيار مجلس النواب الجديدة للحزب الشيوعي الصيني بعد أن عقدت أول جلسة استماع لها بشأن مواجهة نفوذ بكين، وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أعضاءها "بالتخلي عن تحيزهم الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة الصفرية".