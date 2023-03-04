السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| ترتيب جدول الدوري ومصير أجور القطاع الخاص بعد قرار زيادة المرتبات

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

بعد تعادل الزمالك وبيراميدز.. ترتيب جدول الدوري الممتاز

الزمالك وبيراميدز

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك وبيراميدز في اللقاء الذي جمعهم مساء أمس الجمعة ختام منافسات الاسبوع الـ 20 للدوري حيث حاز المباراة على اهتمام كبير من قبل محبي وعشاق كرة القدم.

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مصير أجور القطاع الخاص بعد قرار الرئيس زيادة المرتبات

أجور

مصير أجور القطاع الخاص من أكثر ما يشغل بال العاملين بالقطاع بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حزمة إجراءات لتحسين حياة المواطن المصري، في مقدمتها زيادة المرتبات، والمعاشات، ومعاش تكافل وكرامة.

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هنا الزاهد برفقة هنا شيحة بملابس الإحرام

هنا شيحة وهنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة الفنانه هنا شيحة في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

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أسعار البانية والفراخ اليوم السبت 4 مارس فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا لكل من أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الفراخ البلدي وأسعار الفراخ الحمراء، وكذلك ارتفاع سعر البانية.

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القبض على ربة منزل وصديقها لقتلهما ابنتها ودفنها بمقلب قمامة في الهرم

حبس سيدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وجارها لاتهامهما بقتل ابنتها ودفنها بمقلب قمامة في الهرم، وتم استخراج الجثة بعد مرور  8 أشهر على ارتكابهما الجريمة.

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هنا الزاهد السيسي عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات أسعار البانية والفراخ الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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