أخبار فاتتك| ترتيب جدول الدوري ومصير أجور القطاع الخاص بعد قرار زيادة المرتبات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

بعد تعادل الزمالك وبيراميدز.. ترتيب جدول الدوري الممتاز

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك وبيراميدز في اللقاء الذي جمعهم مساء أمس الجمعة ختام منافسات الاسبوع الـ 20 للدوري حيث حاز المباراة على اهتمام كبير من قبل محبي وعشاق كرة القدم.

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مصير أجور القطاع الخاص بعد قرار الرئيس زيادة المرتبات

مصير أجور القطاع الخاص من أكثر ما يشغل بال العاملين بالقطاع بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حزمة إجراءات لتحسين حياة المواطن المصري، في مقدمتها زيادة المرتبات، والمعاشات، ومعاش تكافل وكرامة.

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هنا الزاهد برفقة هنا شيحة بملابس الإحرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة الفنانه هنا شيحة في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

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أسعار البانية والفراخ اليوم السبت 4 مارس فى بورصة الدواجن الرئيسية

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا لكل من أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الفراخ البلدي وأسعار الفراخ الحمراء، وكذلك ارتفاع سعر البانية.

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القبض على ربة منزل وصديقها لقتلهما ابنتها ودفنها بمقلب قمامة في الهرم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وجارها لاتهامهما بقتل ابنتها ودفنها بمقلب قمامة في الهرم، وتم استخراج الجثة بعد مرور 8 أشهر على ارتكابهما الجريمة.

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