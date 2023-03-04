بعد تعادل الزمالك وبيراميدز.. ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك وبيراميدز في اللقاء الذي جمعهم مساء أمس الجمعة ختام منافسات الاسبوع الـ 20 للدوري حيث حاز المباراة على اهتمام كبير من قبل محبي وعشاق كرة القدم وبدأت ترتفع نتائج البحث حول المباراة وما آلت إليه بعد التعادل السلبي الذي حسم نتيجة اللقاء من ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز وموقع كل فريق في الجدول.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 الأهلي 17 12 5 0 30 6 +24 41 2 بيراميدز 20 11 6 3 29 14 +15 39 3 فيوتشر 20 10 9 1 25 13 +12 39 4 الاتحاد السكندري 20 11 3 6 25 21 +4 36 5 الزمالك 19 9 6 4 28 17 +11 33 6 المقاولون العرب 19 8 8 3 24 17 +7 32 7 غزل المحلة 20 7 6 7 20 27 -7 27 8 فاركو 20 6 8 6 19 18 +1 26 9 أسوان 20 7 4 9 20 24 -4 25 10 المصري البورسعيدي 20 5 10 5 18 22 -4 25 11 سيراميكا كليوباترا 19 6 6 7 25 23 +2 24 12 سموحة 20 5 9 6 18 19 -1 24 13 طلائع الجيش 20 3 8 9 21 30 -9 17 14 الداخلية 20 3 8 9 16 26 -10 17 15 إنبي 20 4 5 11 17 28 -11 17 16 الإسماعيلي 19 2 9 8 14 22 -8 15 17 حرس الحدود 19 3 6 10 12 24 -12 15 18 البنك الأهلي 20 2 8 10 20 30 -10 14

الأهلي يحتفظ بصدارة جدول الدوري

ولا يزال فريق نادي الأهلي يحتفظ بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز للنسخه الحاليه رغم تأخره بعدد المباريات فهو اقل فريق لعب مباريات في النسخة الحالية حتى الآن بواقع 17 مباراة فقط إلا انه يمتلك اكثر نقاطا ما أهلته الى التمسك بالصدارة.

في المقابل فإن فريق نادي بيراميدز أصبح مهددا في مركزه في وصافه جدول الدوري بعد تساوي فريق فيوتشر معه في النقاط ولكن يتفوق بيراميدز بالأهداف.

أما فريق نادي الزمالك فلا يزال قابعا في المركز الخامس من جدول الدوري الممتاز وله مباراة مؤجلة فهو يمتلك من النقاط ثلاث 33 نقطة من 19 مباراة نجح في الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في ستة مباريات وهزم فى اربعة اخرين.