السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على ربة منزل وصديقها لقتلهما ابنتها ودفنها بمقلب قمامة فى الهرم

حبس سيدة
حبس سيدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وجارها لاتهامهما بقتل ابنتها ودفنها بمقلب قمامة في الهرم، وتم استخراج الجثة بعد مرور  8 أشهر على ارتكابهما الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل اتهم فيه طليقته وجارها الذي تربطها به علاقة عاطفية، بقتل ابنته البالغة من العمر عامين ودفنها منذ عدة أشهر دون علمه.

 

بإجراء التحريات تبين صحة الاتهام  وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذكر المتهم أنه اعتدى على الطفلة بالضرب مما تسبب في مصرعها، واستعان بوالدتها ودفنها بمقلب قمامة في الهرم. 

 

أرشد المتهمان عن جثة الطفلة وتم استخراجها ونقلها إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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