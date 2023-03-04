أمير طعيمة لـ أمانى سمير: «دخلتى فى مصارعة مع الأغنية»

وقفت المتسابقة أماني سمير، أمام لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة الغناء، والمتمثلة في أنوشكا، أمير طعيمة، حميد الشاعري، لتقدم أغنية "دليلي احتار" لكوكب الشرق السيدة الراحلة أم كلثوم.

"الدوم"

وعبرت لجنة التحكيم عن مدى إعجابهم الشديد بخامة صوت المتسابقة أمانس سمير منذ بداية ظهورها في "الدوم"، حيث قالت أنوشكا: "مش عارفة أقول إيه بس بيوصلني إحساسك كل مرة، فيه عندك مصداقية في الأداء".

كما عبر أمير طعيمة عن إعجابه بخامة صوتها، معلقاً: "دخلتي مصارعة مع الأغنية وبعض المناطق هي كسبتك لكن بحب خامة صوتك جداً، الأغنية صعبة وانتي بذلتي مجهود كبير فيها".

اكتشاف المواهب

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

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