السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

30 ألف شخص يشاركون فى مظاهرات لنشطاء المناخ بالنمسا

مظاهرات لنشطاء المناخ
مظاهرات لنشطاء المناخ بالنمسا

تظاهر نحو 30 ألف شخص من نشطاء المناخ اليوم في عدة مدن نمساوية تحت شعار "غدا متأخر جدا" للضغط على الحكومة من أجل إجراءات اكثر فاعلية في مكافحة مخاطر البيئة والحد من الانبعاثات الضارة.

وقالت الشرطة النمساوية - في بيان لها الجمعة، إن المظاهرة اليوم تأتي في إطار سلسلة من المظاهرات المشابهة وهي الـ12 على التوالي وحدثت في وقت واحد في تسعة مواقع مختلفة في عدة ولايات نمساوية.

وأشار البيان إلى أن مدينة جراتس شهدت المسيرة الأولى والأضخم للنشطاء بوسط المدينة، كما كان هناك أيضًا مظاهرات في فيينا ولينز وكلاجنفورت وبريجينز وميستلباخ وكوفشتاين وإنسبروك وسالزبورج.

ولفت البيان إلى مشاركة 30 ألف شخص من جميع أنحاء النمسا وهو عدد كبير مقارنة مع ما حدث خلال المظاهرة الأخيرة للمناخ في سبتمبر الماضي.

يشار الى أن المتظاهرين رددوا شعارات ترفض الوقود التقليدي الاحفوري قائلين "نحن هنا .. مستقبلنا يُسرق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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