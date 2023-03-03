الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال.. قتيل و5 مصابين إثر انفجار فى قاعدة عسكرية

انفجار فى قاعدة
انفجار فى قاعدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام برتغالية، الخميس، بمقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين إثر انفجار داخل قاعدة عسكرية.
وأكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا الواقعة، وقال إن حادثا "خطيرا" شهدته قاعدة سانتا مارغاريدا العسكرية في منطقة سانتاريم، حسبما نقلت صحيفة "جورنال دي نوتيسياس" اليومية.
وذكرت الصحيفة البرتغالية أن الحادث وقع ظهر الخميس، وأنه ناتج عن انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ.
وذكر مكتب الرئيس البرتغالي في بيان، أن دي سوزا على اتصال بوزير الدفاع وقائد الجيش، وفق المصدر ذاته. 

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