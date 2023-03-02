الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«بيراميدز»: الفوز على الزمالك يعنى الاستمرار بقوة فى المنافسة على الدورى

هاني سعيد
هاني سعيد

شدد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أهمية مباراة الفريق أمام الزمالك غدا الجمعة في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الخميس إن الفريق كعادته يبحث عن الفوز باللقاء، ومواصلة مشواره بقوة في البطولة المحلية، بعدما نجح من قبل في التأهل لنهائي كأس مصر كما أنه يسير بصورة جيدة في مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الرياضي أن الفترة المقبلة تحديدا هي الفترة الأكثر حساسية في مشوار فريق نادي بيراميدز ببطولة الدوري المصري، والموسم بالكامل في ظل توالي اللقاءات في مختلف البطولات التي يسعى الفريق للتتويج بألقابها.

وأوضح أن مواجهة الزمالك تتطلب تركيزا كاملا من جميع اللاعبين وتقديم أقصى جهد لديهم من أجل تحقيق الانتصار وحصد 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري، تجعل بيراميدز مستمر في المنافسة على الصدارة وبكل قوة.

وشدد هاني سعيد على أن أهمية المباراة تتلخص في أنها 3 نقاط من فريق قوي هو حامل اللقب، والفوز يجعل بيراميدز يبدأ بعدها التفكير بكل راحة وتركيز في مباراة أسكو كارا التوجولي يوم الأربعاء القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف الأهلي (المتصدر)، الذي خاض 17 لقاء. ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة وخاض 18 مباراة.
 

هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز الزمالك بيراميدز الدورى المصرى

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