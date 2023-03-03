اليوم.. الأنبا نيقولا أنطونيو يتمم طقوس البروجزماني وخدمة مدائح العذراء

ترأس الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية خدمة القدسات السابق تقديسها (البروجزماني) في كنيسة القديس جيورحيوس، بينما يترأس خدمة مدائح العذراء مريم الساعة 7 مساء في نفس الكنيسة.

وأرسل صاحب الغبطة البابا ثيودروس،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، رسالة إلى رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني معربًا عن تعازيه فيمن فقدوا حياتهم في حادث القطار المأساوي الذي وقع الليلة الماضية في منطقة ثيساليا باليونان، ومتمنيًا سرعة التعافي لمن أصيبوا في هذا الحادث.

وخلال صلاة الغروب في مساء نفس اليوم في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية أقام غبطته صلاة التريصاجيون من أجل راحة أرواح الضحايا، وكذلك من أجل تعزية وراحة أسرهم.

هذا وأطلق الانبا نيقولا انطونيو، تصريح صحفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سيدة الصوم الأربعيني، وقال خلاله إن هو تقويم غريب تقاس به أسابيع الصوم (الصوم الكبير). ترسم سيدة الصوم الأربعيني على ورق بصورة إمرأة ذراعيها متقاطعتين على صدرها بسبب الصلاة، مثل الراهبة. وبدون فم بسبب الصيام. ولها سبعة أقدام يمثلون سبعة أسابيع الصوم الكبير.

كل يوم سبت من الصوم تقطع قدم من أقدامها السبعة، وبذلك يعرف عدد الأسابيع صيام الباقية حتى عيد الفصح. وفي يوم السبت العظيم تقطع القدم الأخيرة.

هذه الرسمة الورقية تصنع بشكل جيد وتخبىء في تينة مجفف. وتوضع هذه التينه مع باقي التين الآخر، أي شخص يجدها إعتبرت أنها جلبت له حظا سعيدا.

في أجزاء أخرى من اليونان سيدة الصوم الأربعيني تصنع من العجين. ويتم صنع العجين من الدقيق (الطحين) والملح والماء. ويعمل كل أسبوع ما تم ذكره عن الروق.