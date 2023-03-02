الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرامكو السعودية توقع خطاب نوايا مع «جيلي» و«رينو» في إطار شركة جديدة

أرامكو
أرامكو

تتحضر شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الخميس، للانضمام إلى شركتي "رينو" و"جيلي" لتأسيس شركة جديدة في مجال المحركات الهجينة ومحركات الاحتراق الداخلي، بحسب بيان مشترك للشركات الثلاث.
وقالت الشركة السعودية في بيان الخميس إنها وقعت "خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة".
وبحسب الشركة السعودية فإن استثمارها من المتوقع أن يدعم " نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي".
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، لوكا دي ميو قوله إن الشراكة مع أرامكو ستسهم في نقل الشركة "إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة".
وأضاف "إن مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين".
كانت "رينو" و"جيلي" أعلنتا عن شراكة لإنشاء علامة باسم "هورس" (حصان) تقوم بتطوير وإنتاج المحركات وأجهزة السرعة وأنظمة التهجين المخصصة للسيارات الحرارية.
وستضم هذه الشركة 19 ألف موظف في أوروبا والصين وجنوب اميركا مع 17 معملًا لنواقل الحركة وخمسة مراكز للبحث والتطوير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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