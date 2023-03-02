الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم أنديانا لبحث التعاون المشترك

السفير الدكتور سامح
السفير الدكتور سامح أبو العينين

التقى السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل مصر في شيكاغو، إيرك هولكوم، حاكم ولاية أنديانا، وذلك بدعوة من الحاكم، أمس، في مدينة أنديانابوليس عاصمة ولاية أنديانا.

تناول الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون بين مصر وولاية أنديانا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والفنية في ضوء ما تشهده الولاية من طفرة اقتصادية وصناعية وفي علاقاتها الدولية مع عدد من الدول في أمريكا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط.

وأعرب إيرك هولكوم، حاكم أنديانا، عن تقديره الكبير لمصر وحضارتها وتاريخها الثري، وللرئيس السيسي لما تشهده مصر من إنجازات لمسها خلال زيارته لمصر خلال نوفمبر الماضي لحضور فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وكذلك الطفرة الإنشائية والمعمارية والهندسية في البلاد.

والتقى هولكوم، خلال زيارته لشرم الشيخ، وزراء التخطيط والبيئة والشركاء التجاريين الواعدين في مجالات الاستثمار والتنمية والبيئة.

شارك في الاجتماع عدد من من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية من ولايتي أنديانا وإلينوي.

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