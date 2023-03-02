الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. ومواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «بالطو»

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبرشلونة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة، حيث تعد مواجهة النادي الملكي والبارسا من أهم مواجهات كرة القدم.

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مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «بالطو» ومنصة عرضه

مسلسل بالطو

يتساءل الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل "بالطو" الذي يحقق ناجحا واسعا في مصر والوطن العربي، ويعتبر من أهم أعمال موسم الدراما الشتوية منذ بدء عرضه في فبراير الماضي.

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نجمة the last of us تثير جدلًا بسبب تصريحاتها حول المثليين

بيلا رامزي

أثارت نجمة مسلسل The Last Of Us، بيلا رامزي ، جدلا واسعا بردها على منتقدي مشهد بين شخصين مثليين بالمسلسل الذي يعرض على منصة osn.

وقالت الممثلة الإنجليزية البالغة من العمر 19 عامًا لشبكة سكاي نيوز.

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اعتقال 30 شخصًا وإصابة 11 آخرين فى مظاهرات إسرائيل

مظاهرات إسرائيل

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن آخر تطورات المظاهرات الإسرائيلية وسط تل أبيب، احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو، واحتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي.

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تعرف على العد التنازلى لشهر رمضان 2023

شهر رمضان

اقترب شهر رمضان الكريم الذي تستقبله الأمة الإسلامية بالعالم أجمع كل عام بطقوس وعادات تميزه عن غيره من الأشهر الأخرى، ويعتبر شهر رمضان من الأشهر الدينية الذي يتقرب به الجميع من الله.

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بالطو موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد إسرائيل مظاهرات اسرائيل مثليين شهر رمضان 2023

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وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

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