الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

اعتقال 30 شخصا وإصابة 11 آخرين فى مظاهرات إسرائيل

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات المظاهرات الإسرائيلية وسط تل أبيب، احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو، واحتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي.

تعليمات "بن غفير" لشرطة الخيالة بالتعامل مع المتظاهرين

وأكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، في مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته بالتعامل مع المتظاهرين بيد من حديد؛ لأنهم يقصدون زعزعة الأمن، ولهذا كان هناك شرطة الخيالة التي قامت بفض المظاهرة واعتقال 30 شخصًا، بالإضافة إلى 11 إصابة سجلت في صفوف المتظاهرين بعدما أطلقت شرطة الاحتلال القنابل الصوتية، ومن بين المصابين صحفي ومراسل من قناة إسرائيلية.

وأشارت إلى أن المظاهرات شهدت حضور طلاب مدارس وأولياء أمور، والعاملين في الشركات المتقدمة، وجنود الاحتياط، مؤكدة أن هذه المظاهرات من الممكن أن تقود عملية تمرير قانون إصلاح القضاء.

وتابعت، أن هناك مقترح قانون بإعدام الأسرى، ورأى البعض أن هذا القانون هو انتهاك لحقوق الإنسان والتي تجر المنطقة لمنطقة صراع أخرى مع الأحزاب.

القاهرة الإخبارية المظاهرات إسرائيل المصابين شرطة الخيالة

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