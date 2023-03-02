الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على العد التنازلى لشهر رمضان 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

اقترب شهر رمضان الكريم الذي تستقبله الأمة الإسلامية بالعالم أجمع كل عام بطقوس وعادات تميزه عن غيره من الأشهر الأخرى، ويعتبر شهر رمضان من الأشهر الدينية الذي يتقرب به الجميع من الله.

وبالتزامن مع اقتراب الموعد فأصبح العد التنازلي لرمضان 2023 الأكثر بحثًا بمحرك "جوجل" وتصدر عمليات البحث والترند بمواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور العد التنازلي لشهر رمضان عام 2023.

العد التنازلي لرمضان 2023:

أعلنت الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم 23 من شهر مارس للعام 2023، حيث  يتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 من شهر شعبان عام 1444 هجريًا، بحسب دار الإفتاء المصرية، وبذلك يعتبر المتبقى على شهر رمضان 22 يوم.

ويأتي أول أيام شهر رمضان في 23 مارس عام 2023 بمصر، حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

 

شهر رمضان:

يعتبر شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية الهجرية والذي يأتي بعد شهر شعبان، كما يعتبر شهر رمضان مميزا عند المسلمين عن باقي شهور السنة الهجرية، حيث سمي الشهر الكريم لما يمتاز به من شهرة عن باقية الأشهر.

 

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2023 وفضله

و سمي بشهر رمضان نسبة لرمضاء، وهي الحجارة المحماة، حيث كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة، ويقوم المسلمين أيام شهر رمضان من كل عام بالصوم المفروض على المسلمين، وقد ذكره الله في القرآن بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ويسمى كذلك عند المسلمين، ويقال عند إضافة الصوم إليه : «صوم شهر رمضان». 

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