موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة، حيث تعد مواجهة النادي الملكي والبارسا من أهم مواجهات كرة القدم، وهو ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن كل المعلومات الخاصة بمباراة الكلاسيكو، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية:

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا

وتنطلق صافرة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد فى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ستاد سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ذهاب نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر القنوات التالية:

- تليفزيونيًا عبر قناة SSC HD1 السعودية، الملك الحصري لبطولة كأس ملك إسبانيا فى الشرق الأوسط.

-كما ستنقل المباراة عبر تطبيق شاهد VIP.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا

اسندت شبكة قنوات السعودية الرياضية مهمة التعليق على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة للمعلق السعودي فهد العتيبي.

قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة بكأس ملك إسبانيا



حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، أوريلين تشاوميني، إدواردو كامفينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس، رودريجو، ماريانو، هازارد، أسيسنيو، ألفارو رودريجز.



قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو- أندرياس كريستنسن- ماركوس ألونسو- جوردي ألبا- جوليس كوندي- إريك جارسيا- أليخاندرو بالدي- مارك كاسادو.

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس– بابلو جافي– فرانك كيسي– سيرجيو روبيرتو– فرينكي دي يونج– بابلو توري.

في خط الهجوم: أنسو فاتي– فيران توريس– رافينيا– أنخيل ألاركون– إستانيس بيدرولا.