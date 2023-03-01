يلتقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، غدًا الخميس، بمباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بكأس الملك

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد سانتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا

وتنقل المباراة تليفزيونيًا عبر قناة SSC HD1 السعودية.

كما ستنقل المباراة عبر تطبيق شاهد VIP.

مشوار ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

بدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بالفوز على فريق كاسيرينيو بهدف دون رد في دور الـ32، ثم تجاوز فريق فياريال في دور الـ16 بثلاثة أهداف لهدفين، وبعده فاز على أتلتيكو مدريد في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



مشوار برشلونة في كأس ملك إسبانيا

برشلونة انتصر على فريق إنتر سيتي في دور الـ32 بأربعة أهداف لثلاثة، ثم تخطى أتلتيكو سبتة في دور الـ16 بخمسة أهداف دون رد، وبعده انتصر على ريال سوسيداد في دور ربع النهائي بهدف دون رد.

قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة بكأس ملك إسبانيا



حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، أوريلين تشاوميني، إدواردو كامفينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس، رودريجو، ماريانو، هازارد، أسيسنيو، ألفارو رودريجز.



قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس – بابلو جافي – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري

في خط الهجوم: أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون – إستانيس بيدرولا