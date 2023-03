نجمة the last of us تثير جدلًا بسبب تصريحاتها حول المثليين

أثارت نجمة مسلسل The Last Of Us، بيلا رامزي ، جدلاً واسعاً، بردها على منتقدي مشهد بين شخصين مثليين بالمسلسل الذي يعرض على منصة osn.

وقالت الممثلة الإنجليزية البالغة من العمر 19 عامًا لشبكة سكاي نيوز إنها وجدت معارضة بعض الناس لقصص حب المثليين في العرض "غريبة" ، مضيفة: "العالم يمر بحالة الطوارئ فيما يخص قضايا المناخ، وتنتشر التوترات بشأنها وأشياء أخرى، هناك الكثير من الأشياء المهمة التي يجب القلق بشأنها أكثر من شخصين يقعون في حب بعض على الشاشة".

جاء تصريح "بيلا" مثيرا للجدل بالنسبة إلى الكثيرين، ولاسيما أن انتقادات مشهد التقبيل في الحلقة الرابعة من المسلسل، تمت بسبب اعتباره إضافة غير ضرورية، ومحاولة من الكاتب لدعم المثليين بدون سيناريو يبرر السياق الدرامي.

وقالت بيلا، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها شبكة HBO، نشر قصص عن المثليين، حيث كانت منتشرة بكثرة في سلسلتها الأشهر السابقة "صراع العروش".

ويعرض الموسم الأول من the lasT of us، على منصة osn، وحصل على إشادة من النقاد على نطاق واسع، حيث حقق العرض الأول لمسلسل HBO ثاني أكثر مشاهدة منذ أكثر من عقد في الولايات المتحدة (في المرتبة الثانية بعد Game Of Thrones المنبثق عن House Of The Dragon).