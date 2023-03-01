مينا شحاتة: ما الفائدة من الترجمة إن كنا لا نُقدّر ثقافات الغير؟

علق المترجم الشاب مينا شحاتة، تعليقا على حذف 640 كلمة من رواية “فهرس بعض الخسارات” للمترجم سمير جريس، من قبل الناشر دون الرجوع إليه.

وقال المترجم مينا شحاتة: “شاع القول بأن الترجمة هي بمثابة جسر التواصل بين الحضارات، والطريق الآمن الذي يسلكه القارئ ليتعرّف من خلالها إلى ثقافات وأفكار ورؤى غريبة عنه وعن نشأته، بل ربما تتجاوز حدّ الغرابة وتأخذه بعيدًا عبر النصوص والكلمات إلى عوالم تناقض عالمه، وتتنافى تمامًا مع معتقداته وآرائه التي يؤمن بصحتها المطلقة”.

وأضاف “شحاتة” في تصريحات لـ “الدستور”: “كانت الترجمة هكذا، فالمترجم يصبح بمثابة الرفيق الذي يرتحل خفيةً بين النصوص لينقلها إلى القارئ في صورتها الحقيقية دون حذف أو إضافة، مهما تعارضت أفكار الكاتب مع أفكاره”.

وتابع: “يُعد المبدأ السابق ضمن أهم المبادئ الرئيسة التي يبنى عليها المترجم عمله ورحلته؛ فمن دونها يفتقد العمل المترجم ماهيته وأصالته، ويكون المترجم قد تجاوز الدور المحدد المسموح له، بعد أن يُعطي الحق لنفسه في تعديل النصوص وتوليفها حسب أهواءه الخاصة. دعونا نتساءل: ماذا يتبقى للمترجم إذا فقد عنصر الثقة بينه وبين قارئه؟ وكيف للقارئ أن يثق بذلك الرفيق الذي لم يره إذا ما أدرك حجم التعديلات التي أجراها الأخير دون وجه حق؟ لا يقتصر الأمر على المترجم بالطبع، وإنما تلعب دور النشر دورًا هامًا في هذا المضمار”.

واستكمل “مينا”: "في إحدى مقالاته، كتب المفكر والسياسي الإيطالي أنتونيو جرامشي (1891) عن عمليات أسماها بـ"التبييض"، وكان يقصد بها حجم الحذف والتعديلات التي اشتهرت بها المؤسسات الصحفية الفاشية آنذاك، ليُفاجئ الصحفي بعد كتابة مقالته بحجمٍ لا بأس به من البتر والحذف بداعي الرقابة، مشبهًا ذلك الرقيب بـ"طبيب الأسنان" الذي يستمتع باقتلاع الكلمات والعبارات من جذورها لتصبح العبارات جوفاء بلا معنى بعد أن تكون قد فقدت قدرتها على التحدّث وإعلان ما في باطنها!"

وشدد “مينا”: "يحدث الأمر ذاته وإلى الآن من قِبل بعض دور النشر التي تسمح لنفسها بالشطب والحذف و"التبييض" بحجة حماية عقول قرائها من أفكار تراها فاسدة أو غير متوافقة مع ثقافة مجتمعها. ما الفائدة إذن من عملية الترجمة برمتها إن كنا لا نُقدّر ثقافات الغير ونخشى من أفكارهم ومعتقداتهم؟ هل حقًا يُقدّر ذلك الـ"رقيب" ثمن الكلمة؟ يقضي المترجم أوقاته يلهث وراء معاني الكلمات ودلالاتها حتى يصل النص المُتَرجَم للقارئ في أفضل صورة، ولكن يبدو أن هذا الجهد لا يكفي؛ إذ يتوجّب عليه أن يُعيد قراءة عمله -حتى بعد طباعته- كلمة بكلمة، خشيةً من أن يكون قد عبث به أحد الـ"رقباء"، الذي يروقه خلع الكلمات من بين نصوصه وتبديلها كما يحلو له".