بالتفاصيل.. جدول الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين بالأيام والتواريخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 سواء للطلاب العاديين أو مدارس المتفوقين أو المكفوفين والجداول تشمل الدور الأول ولم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى الآن، وفى هذا السياق ترصد الدستور جميع التفاصيل عن جدول امتحانات مدارس المتفوقين لعام 2023 وهى مدارس «ستيم» بالتزامن مع البحث عليها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كالتالي:-

الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية ).

الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية).

الأحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية).

الأحد 9 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات).

الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023

وقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى لها أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعطى تعليمات لجميع واضعة امتحانات الثانوية أن تكون الامتحانات واضحة ودقيقة بالاضافة إلى أن تكون الاسئلة جميعها من المنهج وبعيدة عن التعجيز، وأضافت الوزارة فى تصريحات لها أنه يوجد غرفة عمليات مركزية تتابع امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.