الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.. والإجازات الرسمية للطلاب

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 لتنظيم سير العملية الامتحانية التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي في أكتوبر الماضي ليحدد مواعيد اجراء الامتحانات للفصلين الدراسيين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي وجاء كما يلي :-

  • يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء.
  • يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).
  • يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة وعلم النفس.
  • يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ( الدنياميكا).
  • يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

التعليم: آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة.. غدا

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. وهذا موعد الجدول الرسمي

اجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية العامة

يتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية اجازة عيد الفترة المبارك وذلك خلال الفترة من 27 يونيو وحتى يوم 1 يوليو 2023 حيث يتم تعطيل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بما في ذلك المدارس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لقرار رئاسة الوزراء حيث تمنح الدولة الاجازات الرسمية بشكل مدفوع الأجر وفقا لقانون العمل.

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«التعليم» تعلق على مطالبة المدارس مبالغ مالية من الطلاب لطباعة الامتحانات الشهرية

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تبدأ 12 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة

وتم وضع جدول الامتحانات بحيث يتساوى الفترات الزمنية بين كل مادة وآخرى لكافة الشعب الدراسية (العلمي والأدبي والرياضيات) وتم عرض الجدول على الطلاب للموافقة عليه واعتماده بشكل رسمي وتتم الامتحانات في المدارس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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