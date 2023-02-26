«التعليم» تعلق على مطالبة المدارس مبالغ مالية من الطلاب لطباعة الامتحانات الشهرية

اشتكى عدد من أولياء الأمور، أن بعض المدارس قامت الآن بمطالبة الطلاب بمبالغ مالية مقابل طباعة الامتحانات الشهرية، وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن هذا ممنوع كما أنه ممنوع أخذ أى مصروفات من الطلاب مقابل طباعة الامتحانات الشهرية والتى سوف تنطلق الشهر المقبل.

وقالت المصادر لـ"الدستور": ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع مديريات التربية والتعليم باستغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة كل مديرية، لطباعة الامتحانات الشهرية بالإدارات التعليمية، وتذليل أي عقبات في سبيل إتمام الامتحانات الشهرية.

يأتي ذلك في ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 3/1 مواد خام أخرى المختص بشراء الأوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وكافة الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وكانت قد كثرت شكاوى المدارس من ارتفاع تكاليف تصوير أوراق الامتحانات الشهرية، مما دفع بعض المدارس لجمع مبالغ من الطلاب لتوفير تكاليف طباعة الامتحانات الشهرية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجه الوزير، بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.