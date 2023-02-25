السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. وهذا موعد الجدول الرسمي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ والتي من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل، وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إنه سيتم إعلان جدول الثانوية العامة ٢٠٢٣ في أول شهر مارس المقبل.

بالأرقام.. مجموع الثانوية العامة 2023

مصدر بـ«التعليم»: إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة نهاية الأسبوع

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خريطة الامتحانات سواء للشهادة الثانوية أو الإعدادية أو النقل وهي كالتالي: 

ـ امتحانات شهر فبراير تبدأ ٥ مارس
ـ امتحانات شهر مارس تبدأ 2 أبريل 
ـ المهام الأدائية تبدأ خلال 25 أبريل حتى 30 أبريل


امتحانات آخر العام 
ـ مجمل امتحانات النقل تبدأ الخميس ٤ مايو وتنتهى الخميس 11 مايو.
ـ امتحانات الصف الرابع والخامس 4 أيام تبدأ الخميس 4 مايو تنتهى الإثنين 8 مايو.

ـ تبدأ امتحانات الصف السادس 3 أيام تبدأ يوم الثلاثاء 9 مايو تنتهى الخميس 11 مايو.
ـ الأول والثانى الاعدادى من السبت 6 مايو للخميس 11 مايو.

ـ الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 13 مايو تنتهى الخميس 18 مايو.

ـ الدبلومات العملى من 20 حتى 25 مايو.
ـ الدبلومات النظرى من 27 مايو حتى 7 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣

ـ الثانوية العامة من 10 يونيو حتى 10 يوليو.

 

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الامتحانات الإعدادية إعدادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدراسى الثانى

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