جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين يبدأ يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم 15 يوليو 2023 وفقاً للجدول التالي: -

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

- يوم الأحد 25 يونيو 2023: مقاييس المفاهيم.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الفيزياء) العلوم والرياضيات

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) العلوم، ومفاهيم المقاييس الرياضيات التطبيقية للشعبة رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

-يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

- يوم السبت 15 يوليو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

وشارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، في حفل تخرج طلاب كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة اليوم في هذا الحفل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استطاعت على مدار ما يقرب من خمسين عامًا أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وأن تفيض على الآلاف من خريجيها سنويًا بالمعارف والعلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في شتى المجالات الحديثة، فقد حققت الأكاديمية تطورًا عظيمًا منذ نشأتها لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة، وبيت الخبرة رفيع المستوى التابع لجامعة الدول العربية، وقد اعتمدت في ذلك على بناء جسور من التعاون، مع أرقى الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، مما جعل من خريجيها خير سفير لمصر.

وقال الوزير إن العلم هو القوة، هو مفتاح المستقبل، هو خير استثمار في البشر، وهو ركيزة الشعوب نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصري، هو الهدف الذي نسعى اليه، من خلال تخريج الكوادر المدربة والمؤهلة لتصبح قيادات المستقبل، ورواد العمل المتطور.