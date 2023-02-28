الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موقع تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2023

طلاب
طلاب

زادت معدلات البحث عن موقع تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2023 مع اقتراب الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بضرورة إنشاء حساب إلكتروني موحد عبر أوفيس 365 لتسجيل البيانات وتحميل الأوراق المطلوبة خلال المواعيد المحددة لذلك.

موقع تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2023

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2023 لطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها (الزراعي، الصناعي، التجاري، التمريض، …) بنظاميها الـ (3-5) سنوات لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وذلك عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

يدخل الطلاب كافة البيانات الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي وبيانات المدرسة المقيد بها والشهادة السابقة الحاصل عليها الطالب وتحميل الأوراق المطلوبة من شهادة ميلاد الطالب وبطاقة الرقم القومي وصور شخصية وصورة بطاقة ولي الأمر والشهادة الإعدادية الحاصل عيلها الطالب موقعة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

الآن رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

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آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استقبال بيانات طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها (الزراعي، الصناعي، التجاري، التمريض، …) بنظاميها الـ (3-5) سنوات حتى يوم 27 إبريل المقبل حيث يطبع الطالب الاستمارة ويسلمها إلى المدرسة عقب وقيع ولي أمره عليها.

تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في العام الدراسي الحالي 2022-2023 لجميع التخصصات ونظاميها التعليمي من 20 مايو المقبل للامتحانات العملي و27 مايو 2023 للامتحانات النظري والتي تستمر لمدة 21 يوم في المدارس بجميع محافظات الجمهورية حيث تعكف حاليا اللجنة المسئولة عن سير امتحانات الدبلومات في اختيار اللجان المناسبة لانعقاد الامتحانات النهائية للعام.

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رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات

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لطلاب الدبلومات الفنية.. كل ما تريد معرفته عن رسوم تقديم الامتحانات لـ التعليم الفنى

شروط التقديم لامتحانات الدبلومات 2023

فعلت وزارة التربية والتعليم موقع تسجيل استمارات الدبلومات الفنية 2023 حيث وضعت شروط لدخول الطلاب للامتحانات هذا العام وهي كما يلي:-

  • ألا تقل نسبة حضور الطلاب في المدارس عن 75% علمي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب و85% نظري طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
  • اجتياز جميع الوحدات البرنامج (الصف الثالث) كما يشترط نسبة الحضور.
  • حصول الطالب على 60 % على الأقل من الدرجة المخصصة للتدربيات في المصانع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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