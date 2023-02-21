الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

يكرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأول مرة، أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي 2021/2022م، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثانية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح تحت شعار "ارسم مستقبلك" "Edu Tech Egypt 2023".

وكان شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني (Edu Tech Egypt) ٢٠٢٣، والذي انطلق خلال يومي ٢٠ و٢١ فبراير الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، و آلان بيلو نائب رئيس الخدمات المصرفية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والسيدة مارغريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد توبياس كراوس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته لحضور فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم المزدوج والتدريب المهني (2023 Edu Tech) معبرًا عن خالص الشكر والتقدير لكافة الوزراء المشاركين في دعمهم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، شاكرًا كافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم غدًا بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي 2022، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023».

وأوضح الدكتور الوزير أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفني والتي من أهمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KW)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ووحدة الدعم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة؛ مما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والممارسات المستحدثة في التعليم الفني بمصر.

التربية والتعليم والتعليم الفني التخطيط والتنمية الاقتصادية اللجنة المنظمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الدكتور محمد مجاهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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