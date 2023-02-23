الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

ارتفعت معدلات البحث بين طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم على محركات البحث العالمي "جوجل"، عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، حيث قامت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، بإتاحة لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل في استمارة التقدم للامتحانات 2023.

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رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وتنشر "الدستور"  رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 والخطوات، وآخر موعد للتسجيل في استمارة الدبلومات.

وسوف يكون آخر موعد في التسجيل باستمارة الدبلومات الفنية 2023، في يوم 27 إبريل المقبل، وذلك مع إعطاء مهلة للمدارس ويكون من أجل إرسال جميع استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وأيضا مرفقاتها والمستندات الدالة بسداد رسم الامتحان من خلال الطلبة عقب الانتهاء من التسجيل بالموعد المحدد، وستسلم المدارس الاستمارات للجان النظام والمراقبة المختصة، وسيتم التسليم من خلال مندوب وليس بالبريد.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

رابط مخصص لذلك، طبقا لما قد أعلنته وزارة التربية والتعليم في مصر.

ويمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

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رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وبعد الدخول على الرابط أعلاه، يجرى الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023. 

  1. الضغط على تسجيل الدخول.
  2. إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.
  3. ويمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.
  4. كتابة بيانات الطالب وتخصصه لطباعة الاستمارة.

وفى حالة عدم وجود البريد الإلكترونى الخاص بالطالب اضغط على قائمة إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، ثم قم باتباع الخطوات لكي يتم إنشاء بريد خاص بالتلميذ.

  • ثم اضغط على تسجيل “استمارة الدبلومات الفنية” الإلكترونية لإتمام شهادات التعليم الفنى.
  • ثم قم بإدخال الرقم السري وتاريخ ميلاد الطالب.
  • ثم ستظهر استمارة الدبلومات الفنية 2023
  • تسجيل كافة البيانات المطلوب والتى تتضمن صورة الطالب والبيانات والمواد والشعبة، كما شددت الوزارة على ضرورة تسجيل البيانات بدقة.
  • بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة، اضغط على حفظ الاستمارة كملف «PDF» وطباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مع الأوراق المطلوبة.
  • يجب على الطالب تسديد الرسوم لأداء الامتحانات والتى يصل قيمتها إلى 300 جنيه.
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