الآن رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

ارتفعت معدلات البحث بين طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم على محركات البحث العالمي "جوجل"، عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، حيث قامت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، بإتاحة لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل في استمارة التقدم للامتحانات 2023.

رابط وخطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وتنشر "الدستور" رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 والخطوات، وآخر موعد للتسجيل في استمارة الدبلومات.

وسوف يكون آخر موعد في التسجيل باستمارة الدبلومات الفنية 2023، في يوم 27 إبريل المقبل، وذلك مع إعطاء مهلة للمدارس ويكون من أجل إرسال جميع استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وأيضا مرفقاتها والمستندات الدالة بسداد رسم الامتحان من خلال الطلبة عقب الانتهاء من التسجيل بالموعد المحدد، وستسلم المدارس الاستمارات للجان النظام والمراقبة المختصة، وسيتم التسليم من خلال مندوب وليس بالبريد.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

رابط مخصص لذلك، طبقا لما قد أعلنته وزارة التربية والتعليم في مصر.

ويمكن الدخول على رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

وبعد الدخول على الرابط أعلاه، يجرى الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023.

الضغط على تسجيل الدخول. إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365. ويمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي. كتابة بيانات الطالب وتخصصه لطباعة الاستمارة.

وفى حالة عدم وجود البريد الإلكترونى الخاص بالطالب اضغط على قائمة إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، ثم قم باتباع الخطوات لكي يتم إنشاء بريد خاص بالتلميذ.