الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

رضا حجازي
رضا حجازي

بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة رسميا، فى بيان رسمي صباح اليوم، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاجيء طلبة وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بتأجيل انطلاق اختبارات نهاية العام الدارسي إلى يوم 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، بدلا من يوم 10 يونيو، كما كان معلن من قبل وفق الخريطة الزمنية التي سبق وأعلنت عنها الوزارة من قبل للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

موعد بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

 أوضحت الوزارة في بيان رسمي،  أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023. 

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023

- الاثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية. 

الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

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إجازة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

 وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية الدينية اختبارات 2022 2023 الشعبة العلمية الخريطة الزمنية الثانوية العامة 2022 2023 الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة

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