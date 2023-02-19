الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023 للثلاثة شعب

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي في يونيو المقبل على أن تعلن جدول الثانوية العامة لكل المواد خلال أسابيع من الآن. 

وزادت عمليات البحث عن توزيع درجات الصف الثالث الثانوي وهي نفس المواد التي يؤدي الطلاب فيها الامتحانات منذ عدة سنوات، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي . 

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

  • اللغة العربية :  80 درجة ، ودرجة النجاح من       40 درجة
  • اللغة الأجنبية الأولى : 50 درجة ، ودرجة النجاح من       25 درجة
  • اللغة الأجنبية الثانية :  40 درجة ، ودرجة النجاح من       20 درجة
  • الكيمياء : 60 درجة ، ودرجة النجاح من       30 درجة
  • الفيزياء : 60 درجة ، ودرجة النجاح من       30 درجة
  • الجيولوجيا : 60 درجة، ودرجة النجاح من        30 درجة
  • الأحياء: 60 درجة، ودرجة النجاح من        30 درجة

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توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي رياضة 

  • الجبر والهندسة الفراغية:     30 درجة، ودرجة النجاح من        15 درجة
  • التفاضل والتكامل:    30 درجة، ودرجة النجاح من        15 درجة
  • استاتيكا:       30 درجة، ودرجة النجاح من        15 درجة
  • ديناميكا:       30 درجة، ودرجة النجاح من        15 درجة .
  • الرياضيات البحته :   60 درجة ، ودرجة النجاح من       15 درجة
  • الرياضيات التطبيقية :        60 درجة ، ودرجة النجاح من       15 درجة.

توزيع درجات 3 ثانوي أدبي 

 

  • التاريخ :       60 درجة، ودرجة النجاح من        30 درجة
  • الجغرافيا:      60 درجة، ودرجة النجاح من        30 درجة
  • الفلسفة والمنطق:      60 درجة، ودرجة النجاح من        30 درجة
  • علم النفس والاجتماع  : 60 درجة، ودرجة النجاح من      30 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023 مواد لا تضاف للمجموع 

  • التربية الدينية :  25 درجة، ودرجة النجاح من 12.5 درجة.
  • التربية الوطنية : 25 درجة، ودرجة النجاح من  12.5 درجة.
  • الاقتصاد والإحصاء: 50 درجة، ودرجة النجاح من 25 درجة .
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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

 

الصف الثالث الثانوي امتحانات الصف الثالث الثانوي توزيع درجات الثانوية العامة الثانوية العامة 3 ثانوي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

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وائل لطفي

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