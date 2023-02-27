الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النهاردة كام أمشير 2023؟ وموعد نهاية فصل الشتاء وموسم النماء بالتقويم القبطى

طقس أمشير
طقس أمشير

تصدر تساؤل النهاردة كام أمشير 2023 وموعد نهاية فصل الشتاء؟، قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تغير حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث يُعد شهر أمشير أخر أشهر فصل الشتاء

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النهاردة كام أمشير 2023؟

ونستعرض لكم في هذا التقرير من موقع "الدستور" إجابة سؤال "النهاردة كام أمشير 2023؟" عبر السطور التالية:- 

ويحل اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 يوم 20 أمشير 1739ق، بالتقويم القبطي.

وبدأ شهر أمشير يوم 8 فبراير 2023، ويستمر لمدة حوالي 30 يومًا، ومن المنتظر انتهاؤه يوم الجمعة الموافق يوم 10 مارس 2023.

ويوافق اليوم 6 شعبان 1444ه‍، بالتقويم الهجري.

النهاردة كام أمشير 2023 ونهاية فصل الشتاء وبداية رمضان

كام أمشير اليوم 2023 وموعد بداية شهر رمضان 1444

بالأرقام.. النهاردة كام أمشير 2023؟

التاريخ القبطي اليوم 2023 وموعد انتهاء شهر أمشير

شهر أمشير عند المصريين القدماء 

ويعد شهر أمشير أحد أشهر النماء عند المصريين القدماء المرتبطة بموسم الزراعة والحصاد.

وينقسم شهر أمشير إلى 3 أقسام، موزعين 10 أقسام تتنوع فيها حالة الطقس، حيث تكون العشر الأوائل ذات طقس بارد على غرار برودة شهر طوبة، والقسمين الأخرين تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى سموم ، وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.

ويكثر تساقط أوراق الاشجار خلال شهر أمشير بسبب الهبوب والسموم الحارقة.

كما تتميز الرياح لها خاصية تجعل السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

موعد نهاية فصل الشتاء 

وحول موعد نهاية فصل الشتاء، فمن المقرر انتهائها يوم 20 مارس من كل عام، في مصر وجميع الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ليبدأ بعدها فصل الربيع في الحادي والعشرين من شهر مارس بداية الاعتدال الربيعي وتحسن حالة الطقس.

وتنقسم السنة إلى 4 فصول متعاقبة، تمتد على نحو 3 أشهر، بداية من فصل الشتاء ثم الربيع وبعدها الصيف ثم الخريف.

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