الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأرقام.. النهاردة كام أمشير 2023؟

أمشير
أمشير

النهارده كام أمشير 2023؟.. تساؤل يطرحه عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن كام أمشير اليوم، ويعرف بأنه أهم الشهور التي يهتم بها الجميع خلال الفترة الحالية، لذا يرصد موقع الدستور ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام أمشير 2023

اليوم الإثنين: يصادف 13 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي.

شهر أمشير يبدأ من يوم 8 فبراير 2023، و يظل مستمر لمدة 30 يوم، اي ينتهي يوم 10 مارس المقبل.

التاريخ الهجري اليوم 2023

اليوم الإثنين: يصادف 29 رجب 1444ه‍، في التقويم الهجري.

متى يبدأ شهر شعبان 2023؟

أوضح معهد البحوث الفلكية أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شعبان مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444، الموافق 20 فبراير 2023 يوم الرؤية.

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

وبحسب الحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تكون بعد منتصف ليل الإثنين 6 مارس، على أن تستمر حتى صلاة المغرب من اليوم ذاته.

دعاء ليلة النصف من شعبان

• "اللهم ياذا المن ولا يمن عليه، ياذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين". 
• "اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي". 
• "اللهم ثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب".

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الإثنين:
في التاريخ الميلادي يوافق 20 فبراير 2023م.
في التاريخ الهجري يوافق 29 رجب 1444ه‍.
في التاريخ القبطي يوافق 13 أمشير 1739ق.

كم باقي علي شهر رمضان 2023؟

وبحسب الحسابات الفلكية، فإنه من المقرر حلول شهر رمضان 2023، يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، أي متبقي 29 يوم.

كم باقي علي عيد الفطر المبارك 2023؟

من المتوقع قدوم موعد عيد الفطر 2023 يوم غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً الجمعة 2023 / 4 / 21، أي متبقي 50 يوم.

النهاردة كام أمشير 2023 وسط تقلبات الطقس والأمطار| نتيجة اليوم

 

أمشير أمشير 2023 النهارده كام أمشير التاريخ الهجري اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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