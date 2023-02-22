كام أمشير اليوم 2023 وموعد بداية شهر رمضان 1444

يبحث الكثير من المواطنين مع بداية شهر شعبان من خلال البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن تاريخ كام امشير اليوم 2023، وموعد بداية شهر رمضان المبارك، لبدء الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.

كام أمشير اليوم 2023

وترصد "الدستور" انهاردة كام أمشير اليوم 2023 وموعد بداية شهر رمضان في التقرير التالي.

ويوافق اليوم الأربعاء 15 أمشير 1739ق، بالتقويم القبطي، وشهر أمشير سيبدأ يوم 8 فبراير 2023، وسوف يستمر لمدة حوالي 30 يومًا، وأي أنه سوف ينتهي بيوم الجمعة الموافق يوم 10 مارس 2023.

ورقة نتيجة اليوم الأربعاء:

يصادف 22 فبراير 2023، بالتقويم الميلادي.

يصادف 15 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي.

يصادف 2 شعبان 1444ه‍، بالتقويم الهجري.

موعد بداية شهر رمضان 1444

يفصلنا نحو 28 يوما على بدء شهر رمضان 2023، ومن المقرر أن ستقوم دار الإفتاء المصرية بإلاعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية بهلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1444هـ، الموافق يوم 21 مارس 2023، وسيتحدد بعدها إما أن سيكون اليوم التاسع والعشرين هو اليوم المتمم لشهر شعبان، أو سيكتمل الشهر إلى يومه الثلاثين. أي أن تكون الرؤية، طبقا للإفتاء المصرية، سوف تكون مساء يوم 21 مارس 2023، وعليه إما أن سيكون أول يوم في شهر رمضان المبارك هو يوم 22 مارس 2023 أو 23 مارس 2023. إلا أن تكون الحسابات الفلكية ترجح أن سيكون أول أيام الشهر الكريم هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

ومن المقرر إذا قد أتم رمضان 2023 شهرا يكون كاملا بالحساب الفلكي، فمن المفترض أن سيوافق أول أيام عيد الفطر لعام 2023 هو يوم السبت 22 أبريل 2023، ولكن إذا قد أثبت استطلاع هلال شهر شوال هو أن يوم 29 رمضان 2023 هو المتمم للشهر، يسكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول يوم بعيد الفطر المبارك.

كم يوم باقي على عيد الفطر المبارك 2023

ومتبقي نحو 48 يوم علي موعد عيد الفطر المبارك 2023.

ويُذكر أن شهر رمضان المبارك سيتقدم من 10 يوما إلى 14 يوماً تقريبا في كل عام جديد عن العام الذي سيسبقه، بالحساب الميلادي للسنة.