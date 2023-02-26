في انتظار الليلة المنشودة.. متى يصادف 15 شعبان 2023؟

مع مرور اليوم السادس لشهر شعبان يكثر السؤال عن متى يصادف 15 شعبان 2023 كي يصومها من ينتظرها ويكثر فيها الصلاة والدعاء من يتمنى أن يحييها بمناسكها الخاصة.

متى يصادف 15 شعبان 2023

نجيب لكم في هذا التقرير عن السؤال المطروح عن متى يصادف 15 شعبان 2023 ونذكر لكم فضل صيام هذا اليوم وبعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذا اليوم.

يصادف يوم 15 شعبان 2023 يون الثلاثاء 7 مارس ولكن تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم الاثنين 6 مارس حتى يوم المنتصف.

فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان

كثرت الأحاديث الموضحة لفصل صيام الأيام البيض وهي الأيام من 13 وحتى 15 في كل شهر هجري.

منها ما ذُكر عن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل النوم».

وعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله».

أدعية يوم 15 شعبان

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة.