مع اقتراب الليلة المنتظرة.. ننشر أدعية ليلة النصف من شعبان 2023

زاد البحث عن أدعية ليلة النصف من شعبان 2023 مع اقتراب الليلة المنتظرة والتي ذُكر عن فضلها العديد من الأحاديث، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن صيغ الأدعية التي يتمنون الدعاء بها أملًا في الاستجابة.



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أدعية ليلة النصف من شعبان 2023

في هذا التقرير نذكر لكم عدد من أدعية ليلة النصف من شعبان 2023 وموعد الليلة وفضل صيامها وقيامها والدعاء فيها.

في البداية نوضح موعد ليلة النصف من شعبان والتي تبدأ من مغرب يوم الاثنين 6 مارس وهو الموافق هجريًا 14 شعبان حتى يوم المنتصف وهو الثلاثاء 15 شعبان والموافق ميلاديًا 7 مارس.



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فضل ليلة النصف من شعبان

وعن فصل ليلة النصف من شعبان ما ذُكر عن عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه" ورواه الطبراني.

كذلك ما ذُكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن" رواه ابن ماجه.

وذُكر عن الشافعي رحمه الله: "بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب ونصف شعبان".







أدعية ليلة النصف من شعبان

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



اللهم إني أسألك من الخير كله: عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.



اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.



اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.



اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.



يارب أنت القادر على محو السيئات وتبديلها بالحسنات، اللهم ارزقنا السعادة والرضا في الحياة الدنيا، وأعتق رقابنا من النار. دعاء الكرب إلهنا إلى من ندعو إلاك وأنت العالم بكل شيء.