مع قدوم شهر شعبان 2023 تعرف على الأيام البيض للشهر الكريم

زادت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت وعبر محركات البحث، منذ قدوم شهر شعبان لعام 1444هجريًا، عن الأيام البيض للشهر الكريم، وكذلك حكم صيام الأيام البيض لشعبان وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، لما تحمله من مكانة دينية وروحانية في نفوس المسلمين، كون الشهر الكريم من أفضل الشهور عند الله تعالى إذ يرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى استعداد المسلمين في هذا الشهر واتخاذه فرصة للتأهب لشهر رمضان المبارك.

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 من شهر رجب، الموافق 20 فبراير 2023، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت أنه تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ 1444هجريًّا.

الأيام البيض

هي الأيام التي تتوسط الشهر العربي، والتي تكون في وقت اكتمال القمر، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

مواعيد الأيام البيض فى شهر شعبان 1444

وتوافق الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وبعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 هو غرة شهر شعبان لعام 1444هجريًا، توافق أيام البيض الأحد الموافق 5 مارس والاثنين الموافق 6 مارس، والثلاثاء الموافق 7 مارس 2023.

وتحظى الأيام البيض في الشهور العربية بميزة لدى المسلمين بخلاف شهر رمضان الكريم، إذ ينتظرونها بفارغ الصبر مع قدوم كل شهر عربي للصيام فيها، ولكنه في شهر شعبان تحظى بميزة خاصة، لما لها من أهمية دينية كبيرة من منطلق فضل صيام الأيام البيض وفضل شهر شعبان في العموم، وبالتالي يجتمع الفضلين في آن واحد ما يجعل المسلمون يبحثون عن تاريخ الأيام البيض في شهر شعبان.

وتعد الأيام البيض بشكل عام، والأيام البيض لشهر شعبان بشكل خاص، واحدة من العبادات التي تحرص الأمة العربية والإسلامية على أدائها، من أجل الفوز برضا الله عز وجل، وفي سبيل التقرب إليه، ودخول الجنة مع الأنبياء والصالحين والشهداء.

فضل صيام الأيام البيض

دار الإفتاء، نوهت على ضرورة الحرص على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر شعبان، وهى الأحد 13 شعبان الموافق 5 مارس، الإثنين 14 شعبان الموافق 6 مارس، الثلاثاء 15 شعبان الموافق 7 مارس، مؤكدةً أن أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

وفي حالة المواظبة على صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، فيكون صيام الثلاثة أيام كثواب صيام الشهر كله، حيث تكون الحسنة بعشرة مثالها. لهذا عند المواظبة على صيامها كل شهر فيكون ثوابها كصيام جميع أيام السنة، فقد ورد بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل صيام الأيام البيض، منها:

روي عن أبو ذر رضي الله عنه أنه قال أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثالث عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة".

وورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كان لا يدع صوم أيام البيض، في سفر ولا حضر".