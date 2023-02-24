لا تتسوق خلال الصيام.. كيف توفر الميزانية في شهر رمضان؟

يسعى العديد من الأشخاص إلى التوفير في الميزانية الخاصة بشهر رمضان، وذلك من خلال التقليل في الشراء المنتجات التي لا يتم استخدامها طوال الشهر، وتعتبر في خانة الزيادات، لذا نقدم لكم في سطور كيف يمكن التوفير في الميزانية، فهناك بعض العائلات تقيم وجبات الإفطار الشهية للأقارب والأصدقاء، وتستضيف أحيانًا عشرات الأشخاص إذا كان منزلهم يستوعبهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يميلون إلى التجمع في مجموعات أصغر أو الاجتماع في المطاعم، يضيع الكثير من الطعام في وجبات الإفطار والبوفيهات الفخمة هذه، مما يعني أن الأموال التي يتم إنفاقها تذهب هباءً أيضًا.

كيف يمكن توفير الميزانية في رمضان؟

1. روح المشاركة:

عند دعوة العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار، اطلب من كل فرد / أسرة إحضار طبق معهم، بهذه الطريقة، لا أحد يتحمل العبء المالي بمفرده، إنها أيضًا بداية محادثة رائعة، حيث يمكن لكل ضيف مشاركة الوصفة التي استخدموها أو المطعم الذي اشتروا الطبق منه.

2. لا تتسوق أثناء الصيام:

لقد سمعنا جميعًا القاعدة الذهبية التي تنص على أنه لا ينبغي للمرء أن يذهب للتسوق من البقالة أبدًا عندما يكون جائعًا، وهذا ينطبق بشكل أكبر خلال شهر رمضان، عندما تكون صائمًا، فإن آخر شيء تحتاجه هو الكثير من الطعام من حولك، لن تبدو الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية أكثر إغراءً فحسب، بل ستجد نفسك أيضًا تشتري أكثر مما تحتاجه، كما أظهرت دراسة أجرتها المجلة العلمية متعددة التخصصات PNAS.

3. العروض في كل مكان:

رمضان شهر الصفقات، يمكن العثور على العروض في كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الإفطار ومحلات البقالة والملابس وحتى المرافق الترفيهية.

4. توفير البقالة:

تقدم محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت في جميع أنحاء الجمهورية أكبر مجموعة من الصفقات خلال شهر رمضان ترقب التخفيضات والعروض الخاصة مثل "اشترِ 2 واحصل على 1 مجانًا" على الطعام والعناصر الأخرى التي تحتاجها.

5. رفوف أقل وأسعار أقل:

غالبًا ما تضع متاجر البقالة العناصر الأقل تكلفة على الرفوف السفلية. ذلك لأن معظم الناس، عند البحث عن منتج معين، سيأخذون العنصر الأول الذي يرونه على مستوى العين. لذلك، تأكد من التحقق من الرفوف السفلية للحصول على أسعار أقل.

6. الشراء بكميات كبيرة:

عادة ما تكون أحجام العبوات الأكبر صفقة أفضل لذا أهدف إلى شراء كميات أكبر من الطعام الذي سيبقى جيدًا في المنزل، مثل الخضار والفواكه المجمدة، والمعكرونة، والأرز، والفاصوليا الجافة، والحمص، والعدس، والتوابل، والمكسرات، وزيت الطهي.