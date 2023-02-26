بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين بثلاثية فى الدورى الألمانى.. وعودة مانى

فاز بايرن ميونخ على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليجا” موسم 2022-2023.

الكاميروني ماكسيم تشوبو موتينج كان البادئ بالتسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 31 بضربة رأسية من متابعة لعرضية كومان من الجهة اليسرى.

وسجل كومان الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 40 من هجمة مرتدة من متابعة لتمريرة توماس مولر.

وعاد توماس مولر ليصنع الهدف الثالث لـ بايرن ميونخ، والذي سجله جمال موسيالا في الدقيقة 45، مؤكدًا انتصار فريقه.

وعاد السنغالي ساديو ماني للمشاركة مع بايرن ميونخ، حيث حل كبديل في الدقيقة 65، في مشاركته الأولى منذ إصابته في نوفمبر الماضي، حيث تغيب عن المشاركة في كأس العالم بقطر مع منتخب السنغال.

انتصار بايرن ميونخ وضعهم على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 43 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - ستانيشيتش - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - ماكسيم تشوبو موتينج

وغاب عن بايرن ميونخ في مباراة اليوم أمام يونيون برلين، الفرنسي دايوت أوباميكانو للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء ضد بورسيا مونشجلادباخ، مواطنه لوكاس هيرنانديز، المغربي نصير مزراوي، والألماني مانويل نوير بسبب الإصابة.

وكان فريق بايرن ميونخ قد خسر في الجولة الماضية أمام بورسيا مونشجلادباخ في الدوري الألماني.