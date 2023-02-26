الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين وخطوات التفعيل

التموين
التموين

توفر بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات للمواطنين وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة خدماتها، ويستطيع المواطنين بخطوات بسيطة إنشاء حساب على البوابة والاستمتاع بكافة خدماتها سواء التموين أو المرافق أو التعليم والصحة.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية وأبرز خدمات التموين التي تقدمها. 

 

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تسجيل الدخول في بوابة مصر الرقمية 

لابد أن يقوم المواطنون الراغبون في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية أن يقوموا بالتسجيل فيها أولًا باتباع الخطوات التالية : 

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

في دقائق معدودة.. خدمات منصة مصر الرقمية 2023

  • الدخول على بوابة مصر الرقمية أو الضغط على الرابط التالي https://digital.gov.eg/
  • اضغط على أيقونة افتح حساب أو سجِّل الدخول.
  • اضغط على فتح حساب جديد.
  • قم بكتابة  بيانات الرقم القومي، وتأكد أن  تكون هذه البيانات صحيحة و تطابق هويتك، ثم أدخل رقمك، وأكمل بيانات حسابك، ثم انشأ كلمة المرور، وبعد إتمام هذه العمليات تستطيع العودة إلى البوابة عبر الرابط السابق ثم كتابة رقم الموبايل وكلمة المرور للتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها البوابة.

 

خطوات تفعيل بطاقة التموين 

يستطيع المواطنون من خلال الدخول عبر بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة التموين بالدخول مباشرة على الرابط التالي: 

https://di.gov.eg/signin ، وكتابة البيانات المطلوبة فيتم تفعيل بطاقة التموين. 

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من خدمات التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتي، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيًا، إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية. 

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بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة التموين ضم أفراد أسرتى بطاقة تموين خدمات التموين

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وائل لطفي

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