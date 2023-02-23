«التموين» تتعاقد على 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 5 - 25 أبريل 2023.

وكشفت وزارة التموين عن تقدم 5 تحالفات محلية وأجنبية بعروض لإنشاء 3 مجمعات صناعية طرحتها الدولة كفرص استثمارية ضمن خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، باستثمارات تصل إلى 321 مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل توجه الدولة لتوفير الزيت وتقليل لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي أزمات عدة.

ويتضمن مجمع صناعات الزيوت، اقامة المصنع الأولي ببرج العرب على مساحة 137 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيستخلص المجمع الزيوت بطاقة يومية تصل إلى 3 آلاف طن بذور، بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى ٨٠٠ طن يوميًا، وإنتاج السمن النباتي بطاقة ٥ آلاف طن يوميًا، وإنتاج المارجرين الصناعي، كما يمكن إضافة إنتاج الأعلاف في المستقبل، و المجمع الثاني بمنطقة السادات، لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة ٨٠٠ طن يوميًا، و المجمع الثالث بمحافظة سوهاج، لاستخلاص الزيوت والبذور، بطاقة تصل إلى ٢٠٠٠ طن يوميًا.

واتخذت الدولة بعض الخطوات الجادة للعمل على سد تلك الفجوةالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج زيت الطعام والحد من استيراده، من خلال عدة آليات منها؛ زراعة محصول فول الصويا بطريقة التحميل على بعض المحاصيل الأخرى، التوسع في إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وإطلاق وزارة الزراعة مبادرة قومية لزراعة محصول عباد الشمس، كما تضمنت الآليات، التوسع في زراعة الذرة، فضلاً عن إنشاء صوامع لتخزين البذور والتوسع في إنشاء تنكات لتخزين الزيت بمصانع الإنتاج الموجودة.