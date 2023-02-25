الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

التسجيل في بوابة
التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

دعم التحول الرقمي مختلف الخدمات السهلة والميسرة عن طريق الإنترنت لذا يزداد البحث عن رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023 لتنفيذ مختلف الخدمات بسهولة من خلالها.

 

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

 

في هذا التقرير نوضح لكم رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023 والخدمات التي يمكن تنفيذها من خلال البوابة والمتعلقة بوزارة التموين.

يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا https://digital.gov.eg/

تظهر صفحة مكتوب فيها 

"أى خدمة! وفر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية فى دقائق معدودة"

 ثم تجدون أشهر الخدمات ومنها التموين يتم الضغط عليها 

تجدون الخدمات المتاح تنفيذها لوزارة التموين وهي كالآتي:

  • تفعيل بطاقة تموين
  • إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين
     إصدار بطاقة تموين جديدة
  • نقل من محافظة إلى أخرى
  • فصل نفسي
  • ضم أفراد أسرتى
  • الاستعلام عن صرف
  • إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا
  • إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط
  • إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا
  • إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية
  • إيقاف بطاقة تموينية
  • إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية
     

ولكن من أجل تنفيذ الخدمة المرادة يجب تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر من أجل إتمام العملية.

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رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي

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إضافة المواليد لبطاقة التموين 

 

يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد إلى بطاقة التموين للفئات أصحاب معاش تكافل وكرامة، والمستفيدين  بكارت الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش التضامن الاجتماعي  
وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

ويتم اختيار خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا 
ويجب تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر  من أجل تنفيذ الخدمة
ثم بدء عملية التنفيذ من خلال كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.
وكتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 
ثم كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على إضافة 

 

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بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

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كيفية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى أونلاين عبر مصر الرقمية

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين بطاقة التموين بالاسم بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي بطاقة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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