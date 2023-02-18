الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

يكثر البحث عن بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 مع استمرار إتاحة الفرصة أمام الفئات المستفيدة أن تضيف أبنائها.

تتمثل هذه الفئات في أصحاب معاشي تكافل وكرامة والمستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش التضامن الاجتماعي وأخيرًا أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
 

في هذا التقرير، نوضح لكم بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، والأوراق المطلوبة لإضافتهم بشرط ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم على بطاقات التموين عن 4 سنوات. 
 

يمكن إضافة المواليد لبطاقة التموين 2023 من خلال رابط بوابة مصر الرقمية الموجود هنا /digital.gov.eg/categories

ثم اختيار أيقونة اضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا 
ثم يتم تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر 

وبعدها كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، ثم  كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، وفي النهاية يتم الضغط على كلمة إضافة.

 

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الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين
 

صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.
صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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