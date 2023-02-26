الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الدجاج
الدجاج

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا لكل من أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الفراخ البلدي وأسعار الفراخ الحمراء، وكذلك ارتفاع سعر البانية، فيما شهدت سعر كرتونة البيض استقرارًا على مدار الأيام القليلة الماضية، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر التحديثات داخل السوق المصرية.

 

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ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 26 فبراير 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كما هو بالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 96 و97 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 98 و99 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 64 و65 جنيهًا.

سعر البانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023

ارتفع سعر كيلو البانية اليوم في المحلات التجارية إلى 185 جنيهًا، ويصل في بعض المناطق إلى المستهلك بسعر 200 جنيه للكيلو الواحد.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 18.00 و19.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 16.00 و17.00 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيه.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 69 و70 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 89 و90 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 77 و78 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 115 و116 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 112 و113 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 114 و115 جنيهات.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوما واحدا فقط بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوما واحدا فقط بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا بين 5.50 و6 جنيهات.

 

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر الذي يبلغ من العمر يوما 16.50 و17 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت رومي يبلغ من العمر شهر 16.00 و16.50 جنيه، كما سجل كتكوت رومي برونزي يبلغ من العمر يوم 16.50 و17 جنيهًا، كما سجل كتكوت رومي برونزي 500 جرام يبلغ من العمر 45 يومًا 44.00 و44.50 جنيه.

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وائل لطفي

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