الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كرتونة رمضان 2023.. الأسعار والمكونات وأماكن بيعها

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

تطرح الحكومة كرتونة رمضان قبل بداية شهر رمضان من كل عام والتي تضم مجموعة من السلع الغذائية المهمة للمواطنين والتي تكون بمبلغ اقتصادي تستطيع أغلب الأسر توفيره، ومع ارتفاع الأسعار التي تعاني منها أغلب الأسر المصرية حاليًا، قامت وزارة التموين بطرح كرتونة رمضان 2023 في شهر رجب وتعرض الدستور في التقرير التالي الأسعار والمكونات الموجودة في كرتونة رمضان 2023. 

سعر كرتونة رمضان 

كرتونة رمضان لها عدة أسعار حسب مكونات الكرتونة وتبدأ الأسعار من 55 جنيه ومحتوياتها زيت طعام، و كيس سكر، وكيس أرز، ومكرونة بوزن 400 جرام، وصلصلة، وشاي.

وتزداد مكونات كرتونة رمضان والتي يصل سعرها إلى 70 جنيهًا، وتحتوى على زجاجة زيت نباتي،  كيلو أرز، كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة، ، علبه فول، شاي.

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أما الكرتونة التي تم تحديد سعرها عند 100 جنيه فتضم زجاجة زيت نباتي، أرز، 2 كيلو مكرونة، سكر، كيلو شعرية، ملح، برطمان صلصة.

 وتضم كرتونة رمضان التي يصل سعرها إلى 136 جنيه زجاجة زيت ، 3 كيلو مكرونة، أرز، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، برطمان صلصة، فول، كيلو شعرية، ملح.

أماكن بيع كرتونة رمضان 

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أماكن بيع كرتونة رمضان والتي طرحتها قبل شهر رمضان بشهرانلمساندة الأسر في شراء سلعها الأساسية بعد ارتفاع أسعارها لدى أغلب التجار ، وحددت أماكن بيع كرتونة رمضان في جميع منافذ أهلا رمضان المنتشرة في كافة المحافظات ، كما يتم توفيرها وجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين  في مختلف المحافظات.

وفي القاهرة الكبرى تم افتتاح أماكن بيع كرتونة رمضان بـ 80 منفذًا ثابتًا ومتحركًا ، ضمن خطة محافظة القاهرة  لاقامة أكثر من 100 منفذ جديد بكافة أنحائها، وتتواجد أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة حتى الآن في منطقة أثر النبي في مصر القديمة، منطقة زهراء المعاديـ ميدان العرب بالمعادي، ميدان الحرية بالمعادي، شارع ٩ بالمقطم ميدان الباشا بحى مصر القديمة، حى البساتين بجوار شركة الكهرباء.

 منطقة المنيل بحى مصر القديمة، و4 منافذ منافذ في بالمعصرة والتبين، شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، حي الموسكى بالمنطقة الغربية. 

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وائل لطفي

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