من كنكة القهوة لمنتجات التجميل.. هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه

أيام قليلة ويهل موعد عيد الأم 2023 والذي يعتبر فرصة مميزة لتقديم الهدايا والتعبير عن المشاهير لـ«ست الحبايب»، ومع هذه المناسبة يحتار الكثيرين في شراء الهدايا خاصة بعد ارتفاع أسعار الكثير منها.

هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه

في السطور التالية نقدم عدد من هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه مميزة وتفيد بشكل كبير كل أم في عيدها، الذي لا يحتاج ليوم للاحتفال به بل أيام السنة كلها.

حلويات وكروت معايدة:

يمكنك أن تشتري لها مجموعة من الحلوي المفضلة لها، ويمكنك أن تأتي لها بمجموعة من النباتات الخضراء التي تدخل على نفسها السعادة والبهجة والراحة النفسية، أو أن تعزمها على العشاء في مطعم فاخر ومميز.

ومن الأفكار المميزة أيضا لـ هدايا عيد الأم 2023 هو تقديم ساعة فاخرة، نظارة شمسية، وفي حالة إذا كانت قدرتك المادية لا تسمح بشراء هدية غالية الثمن، فيمكنك أن تأتي بكارت بسيط وتكتب فيه كلمات صادقة ونابعة من قلبك تعبر فيه عن مدى حبك ومشاعرك تجاهها، وإذا كنت ممن لا يجيدون شراء الهدايا فإنه يمكنك أن تعطي لها مبلغ معين من المال تأتي به ما ينقصها.

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هدايا عيد الأم 2023

أدوات المنزل:

المطبخ بالنسبة للأمهات من الأماكن المهمة، حيث يمكنك استغلال ذلك في التفكير بشراء الأدوات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ مثل الأطباق والشواك ومعالق تحضير الطعام الخشبية.

تقديم الورود:

كما يمكنك أيضا شراء بوكيه ورد مميز للأم مع قطعة من الشوكولاتة من النوع المفضل لديها، ويمكن أيضا أن تصنع لها بنفسك وجبتها المفضلة، أو كيكة من صنع يدك، وهذا لا يتعدى حدود الـ200 جنيهًا.

ملابس البيت:

من الأفكار التي يمكنك استخدامها لتقديم هدية عيد الأم، هي شراء ملابس المنزل، فدائما ما تعشق النساء الملابس الجديدة خاصة المنزلية، حيث يمكنك شراء "جلباب" لا يتعدى الـ200 جنيه.

منتجات العناية الشخصية:

يمكنك شراء بعض منتجات العناية الشخصية لوالدتك، مثل: شامبوهات الشعر ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى الأدوات الخاصة بإزالة القشور والبثور السوداء.

كنكة قهوة بالكهرباء:

العديد من الأمهات يحببن شرب القهوة، بالتالي يمكنك شراء كنكة قهوة بالكهرباء في عيد الأم 2023 ، بـ 99 جنيها فقط، حيث تعشق الكثير من الأمهات صنع القهوة بنفسها.