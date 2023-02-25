السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| حبس مرتضى منصور وتشكيل الأهلى أمام صن داونز

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

حكم نهائي بحبس مرتضى منصور في سب «مجلس الأهلي»

مرتضي منصور

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الاهلى المتوقع

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري الأبطال وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمام جماهير الاهلي، في ظل قوة المباراة المنتظرة للمارد الأحمر القادمة، وكونها تحدد بشكل كبير شكل المنافسة بالمجموعة الثانية.

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«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

المركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد»، السبت، إن أوروبا لن تشتري النفط الروسي بعد الآن.

وأكدت المسئولة الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة فنلندية نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن الدول الأوروبية خفّضت وارداتها من الغاز الروسي.

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هبوط سريع فى أسعار الدواجن بعد استيراد «البرازيلى»

الدواجن

شهدت بورصة أسعار الدواجن، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا إثر الإعلان عن دخول الدواجن البرازيلية مصر، كما تراجعت أسعار الكتاكيت أيضًا.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

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مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة «رودينا» ضحية «التنمر»

الطالبة رودينا

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم الفني تفاصيل ما يجري من قبل الوزارة بشأن واقعة الطالبة "رودينا"، والتي قيل إنها توفيت بسبب "تنمر" زميلاتها بها، بمدرسة دار الحنان التابعة لمدارس 30 يونيو، بمنطقة الهرم.

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النفط الروسي المركزي الأوروبي أفريقيا اسعار الدواجن التنمر التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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