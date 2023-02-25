السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد»، السبت، إن أوروبا لن تشتري النفط الروسي بعد الآن.

وأكدت المسئولة الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة فنلندية نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن الدول الأوروبية خفّضت وارداتها من الغاز الروسي بشكل كبير، مشيرة إلى أن حكومات مثل النمسا، وألمانيا، وإستونيا، وفنلندا، تعاونت معًا في تأمين إمدادات الطاقة.

وأضافت لاجارد: «الآن السؤال الرئيسي هو: إلى أين تتجه الحرب في أوكرانيا؟، وليس المخاوف من تجنب منطقة اليورو لركود اقتصادي»، معتبرة أن الحديث عن احتمالية التعرض لركود اقتصادي «منطقة ضبابية للغاية».

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روسيا تضاعف عدد سفنها الحربية فى البحر الأسود

وضع سقف لسعر النفط الروسى

ومع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم مد فترة سماح حتى 55 يومًا؛ لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.

ولكن مع بدء الحظر الروسي، ما زالت بولندا تشتري نحو عشرة بالمئة من إمداداتها النفطية من روسيا، وفق ما قال نائب وزير أصول الدولة ماتشي ماليكي، رغم دعوات وارسو المتكررة لتشديد العقوبات على النفط الروسي.

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الخزانة الأمريكية تحصي العقوبات على روسيا منذ بدء التدخل في أوكرانيا

اوروبا النفط الروسي لاجارد البنك المركزي الأوروبي الاوروبي

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