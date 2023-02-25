«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد»، السبت، إن أوروبا لن تشتري النفط الروسي بعد الآن.

وأكدت المسئولة الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة فنلندية نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن الدول الأوروبية خفّضت وارداتها من الغاز الروسي بشكل كبير، مشيرة إلى أن حكومات مثل النمسا، وألمانيا، وإستونيا، وفنلندا، تعاونت معًا في تأمين إمدادات الطاقة.

وأضافت لاجارد: «الآن السؤال الرئيسي هو: إلى أين تتجه الحرب في أوكرانيا؟، وليس المخاوف من تجنب منطقة اليورو لركود اقتصادي»، معتبرة أن الحديث عن احتمالية التعرض لركود اقتصادي «منطقة ضبابية للغاية».

وضع سقف لسعر النفط الروسى

ومع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم مد فترة سماح حتى 55 يومًا؛ لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.

ولكن مع بدء الحظر الروسي، ما زالت بولندا تشتري نحو عشرة بالمئة من إمداداتها النفطية من روسيا، وفق ما قال نائب وزير أصول الدولة ماتشي ماليكي، رغم دعوات وارسو المتكررة لتشديد العقوبات على النفط الروسي.