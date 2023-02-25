روسيا تضاعف عدد سفنها الحربية فى البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني عن أن روسيا ضاعفت عدد سفنها الحربية العاملة في البحر الأسود، الجمعة، متوقعا أن تكون هذه الخطوة استعدادا لشن المزيد من الضربات الصاروخية.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود، في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت توليد الطاقة في أوكرانيا.

والسبت قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت 4 صواريخ من طراز "كاليبر" من البحر الأسود، أسقطت كييف اثنين منها.

ويتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو عن ضمها عام 2014.